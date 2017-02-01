С виновников пожара в клубе «Хромая лошадь» требуют еще 1 млн рублей

Территориальный фонд ОМС Пермского края требует с виновников пожара в клубе «Хромая лошадь» почти 1 млн руб. Ленинский районный суд Перми начал рассмотрение иска. Состоялось предварительное заседание по иску на сумму 991 700 рублей, это деньги, потраченные на лечение пострадавших, которые до сих пор получают медпомощь в больницах Пермского края. В августе 2016 года судом был удовлетворен иск ТФОМС к виновникам пожара на 16,2 млн рублей. Эти средства пошли на лечение больных в разных больницах России.

Ответчиками в суде выступали владельцы клуба Зак, Мрыхин, пиротехники Дербеневы, бывший исполнительный директор Светлана Ефремова, бывший арт-директор Олег Феткулов, экс-сотрудники Госпожнадзора Наталья Прокопьева и Дмитрий Росляков.

В декабре 2009 в результате пожара в клубе "Хромая лошадь" погибло 156 человек.Основные судебные разбирательства по делу о пожаре в клубе "Хромая лошадь" на сегодня уже завершены. Некоторые обвиняемые уже вышли из мест лишения свободы, за решеткой остается только владелец клуба Анатолий Зак.

За каждого погибшего суд назначил компенсацию в размере 1,5 млн рублей. Но, как рассказывают родственники погибших, получить эти деньги крайне сложно - приходят денежные переводы, сумма которых не достигает даже 1 рубля.