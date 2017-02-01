На дорогах Прикамья в январе погибли 47 человек

47 человек погибли в результате ДТП на прикамских дорогах за 30 дней января. Это в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ещё 284 получили различные травмы. Об этом сообщил начальник краевой Госавтоинспекции Олег Чуркин. За первый месяц года в крае произошло 212 автомобильных аварий. В список самых аварийных автодорог входят такие трассы, как Кукуштан-Чайковский, Полазна-Чусовой, Кунгур-Соликамск, Нытва – Кудымкар, Пермь-Березники, подъезд к Перми от автодороги М7 Волга.

Олег Чуркин, начальник УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю: "Причиной аварийности стала низкая дисциплина при соблюдении ПДД. Водители, стремясь быстрее добраться до пункта назначения, превышают скоростной режим, выезжают на встречную полосу. Сопутствующими причинами стали ненадлежащее состояние дорожной сети, неудовлетворительное состояние обочин".