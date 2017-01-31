Пермский губернский оркестр представил новую концертную программу
В концертном зале Дворца культуры имени Солдатова Пермский губернский оркестр представил новую концертную программу. Маэстро и музыканты вновь удивили своего любимого зрителя виртуозным исполнением, новыми композициями и энергичными танцами. Особый шарм музыкальному празднику придали восхитительные Татьяны.
Яркая личность с сильным характером, энергетике имени Татьяна присуща внутренняя сила, воля к победе, артистизм и неповторимый шарм. Солистка Пермской оперы Татьяна Каминская считает, что значение имени вполне соотносится с ее личностью. Татьянин день певицей так же любим, как и день рождения. Праздники она всегда отмечает на сцене.
Татьяна Каминская, солистка Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского , меццо-сопрано: "Можно сказать, что это имя дает какую-то удачную перспективу. В этом году мой Татьянин день начался 19 января, была премьера "Черевичек", мой сольный концерт".
А завершились праздничные дни Татьяны Каминской участием в концерте Пермского губернского оркестра.
Татьянин день - церковный праздник, почитающий римскую мученицу Татиану - девушку, отдавшую жизнь за веру во Христа. В этот день дамам принято дарить символические подарки и цветы. Пермский губернский оркестр посвятил всем Татьянам новую концертную программу.
Евгений Тверетинов, дирижер, художественный руководитель Пермского губернского оркестра: "Здесь использованы такие концертные номера, которые специально сделаны и написаны под эту тему. Некоторые песни мы переделали под Татьяну".
Пермский губернский оркестр каждый свой концерт удивляет зрителей, не обошлось без сюрпризов и в этот раз. На сцене ДК Солдатова выступили известные Татьяны Перми - Татьяна Яркова, Татьяна Виноходова, Татьяна Гладнева и Татьяна Коновалова. А чтобы узнать, сколько же Татьян собралось в зрительном зале, музыканты привлекли на поиск целый отряд сыщиков.
Примечательно, что никакие другие именины не отмечаются так пышно и массово, как Татьянин день. Вероятно, своей популярностью дата обязана шумным и веселым студентам, которые тоже отмечают в этот день свой праздник.
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