В концертном зале Дворца культуры имени Солдатова Пермский губернский оркестр представил новую концертную программу. Маэстро и музыканты вновь удивили своего любимого зрителя виртуозным исполнением, новыми композициями и энергичными танцами. Особый шарм музыкальному празднику придали восхитительные Татьяны.

Яркая личность с сильным характером, энергетике имени Татьяна присуща внутренняя сила, воля к победе, артистизм и неповторимый шарм. Солистка Пермской оперы Татьяна Каминская считает, что значение имени вполне соотносится с ее личностью. Татьянин день певицей так же любим, как и день рождения. Праздники она всегда отмечает на сцене.

Татьяна Каминская, солистка Пермского академического театра оперы и балета им. П.И.Чайковского , меццо-сопрано: "Можно сказать, что это имя дает какую-то удачную перспективу. В этом году мой Татьянин день начался 19 января, была премьера "Черевичек", мой сольный концерт".

А завершились праздничные дни Татьяны Каминской участием в концерте Пермского губернского оркестра.

Татьянин день - церковный праздник, почитающий римскую мученицу Татиану - девушку, отдавшую жизнь за веру во Христа. В этот день дамам принято дарить символические подарки и цветы. Пермский губернский оркестр посвятил всем Татьянам новую концертную программу.

Евгений Тверетинов, дирижер, художественный руководитель Пермского губернского оркестра: "Здесь использованы такие концертные номера, которые специально сделаны и написаны под эту тему. Некоторые песни мы переделали под Татьяну".

Пермский губернский оркестр каждый свой концерт удивляет зрителей, не обошлось без сюрпризов и в этот раз. На сцене ДК Солдатова выступили известные Татьяны Перми - Татьяна Яркова, Татьяна Виноходова, Татьяна Гладнева и Татьяна Коновалова. А чтобы узнать, сколько же Татьян собралось в зрительном зале, музыканты привлекли на поиск целый отряд сыщиков.

Примечательно, что никакие другие именины не отмечаются так пышно и массово, как Татьянин день. Вероятно, своей популярностью дата обязана шумным и веселым студентам, которые тоже отмечают в этот день свой праздник.