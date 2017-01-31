Аллея тепла: Пермяки одели деревья

В Перми прошла необычная акция. Пермякам предложили закутать в шапки и шарфы пермские деревья.

Для незнающих людей это выглядело довольно странно: суббота, полдень, молодые люди бегают в сугробах со стремянками, забираются на деревья для того, чтобы завязать на дереве шарф или надеть варежки. В Европе такие акции широко распространены, там даже к этим шарфикам прикрепляют специальные записки с надписью: "Я не потерялся, если вам очень холодно, то возьмите меня".



Для завязывания шарфов и надевания шапок и варежек использовались все доступные средства - стремянки, сугробы и чужие шеи.



Идея такого времяпрепровождения субботы пришла в голову Александру почти год назад. Он со своей знакомой, гуляя по скверу у оперного театра, решил повязать шарф на дерево. Через несколько недель шарф с дерева исчез.

Александр Лаптев, идейный вдохновитель акции "Аллея тепла": "Наверное, кому-то стало холодно. И таким образом мы поделились с ним своим теплом. И мы подумали, почему бы через год не сделать такую акцию, где деревьев будет много, и шарфов будет много, и тепла будет много".



У кого не нашлось дома ненужного шарфика или варежек, тот смог купить тёплые вещи прямо здесь. Все заработанные деньги пошли детям из семей в сложной жизненной ситуации.

Анастасия Боброва, специалист фонда "Я помогаю детям": "Зима в этом году холодная выдалась, они так же, как и все дети, любят играть и гулять, им обязательно нужны тёплые вещи, особенно у нас тут на Урале".

Таким образом, посторонние люди согрели своим теплом не только деревья, но и детей. Организаторы надеются, что эти шарфики не провисят долгое время, а найдут своих хозяев и подарят им немного домашнего уюта и тепла.