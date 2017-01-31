«Илия» открывает цикл великих ораторий в пермской опере

В Пермском театре оперы и балета имени Чайковского прозвучала одна из великих ораторий "Илия" в исполнении хора и оркестра musicAeterna. Это последнее крупное произведение Феликса Мендельсона-Бартольди, "образец его позднего стиля, отмеченного усилением драматических настроений, углублением лирико-психологического начала". Дирижером выступил француз Рафаэль Пишон, уже знакомый пермской публике.

На сцене Пермского театра оперы и балета хор и оркестр musicAeterna исполняют "Илия" - одну из самых значительных оратории в истории музыки. Трилогия ораторий на библейские темы "ИлиЯ - Павел - Христос" стала последним крупным произведением Феликса Мендельсона-Бартольди.

Анна Фефелова, искусствовед Пермского театра оперы и балета: "Это произведение не так часто звучит в России, хотя относится действительно к настоящим шедеврам творчества".

Руководит хором, оркестром и солистами приглашенный дирижер - Рафаэль Пишон. Француз уже знаком пермской публике по совместной работе с хором musicAeterna в 2015 году.

Рафаэль Пишон, дирижер: "Мне очень приятно оказаться здесь снова. В этом году это совершенно новый опыт, новое произведение. У меня есть уникальная возможность открыть для себя, и надеюсь для пермского зрителя, оркестр и хор с другой стороны".

Главный хормейстер театра Виталий Полонский рассказывает, что при подготовке хору пришлось нелегко. Дело в том, что музыканты готовили сразу два выступления. Утренняя репетиция начиналась в 20 веке, а вечерняя продолжалась с музыкой 19-го.

Виталий Полонский, главный хормейстер театра: "Этот проект осуществлен благодаря французскому дирижеру и двум русским коллективам: оркестр и хор. Рафаэль- это эмоциональный музыкант, и нам очень приятно с ним работать".

"Илия" открыл цикл исполнения ораторий на сцене Пермской оперы, которые будут звучать в течение всего сезона.