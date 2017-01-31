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Должница принесла приставам 2,5 кг мелочи
День в цифрах. 2 тысячи рублей - мелочью - общим весом 2,5 килограмма. Так решила выплатить долг судебным приставам жительница Перми. Это, конечно, малая часть - сам долг по налогам гражданки составил 131 тысячу рублей. В отделе судебных приставов по Кизелу и Александровску выплату в кулечках с пятирублевыми монетами приняли, но предупредили должницу, что необходимо заплатить всю оставшуюся сумму - можно так же, мелочью.
Почти полмиллиона рублей присвоила себе главный бухгалтер одного из предприятий Кудымкара. Пользуясь электронно-цифровой подписью своего начальника она собственноручно увеличивала свою заработную плату. В общей сложности женщина присвоила себе денежные средства организации на сумму 435 000 рублей. По факту хищения сотрудниками территориального отдела полиции было возбуждено уголовное дело. Суд назначил гражданке наказание в виде штрафа в размере 120 тысяч рублей.
300 пород от мопса до сенбернара представили в Перми на международной выставке собак - всего более полутора тысяч собак. За два конкурсных дня состоялись десять соревнований, на которых животные продемонстрировали свой характер, умения и выносливость. На площадке состоялся чемпионат Российской кинологической федерации "Огни Прикамья - 2017". Экспертами выступили кинологи из Норвегии, Литвы, Италии, Польши, Кипра и Словении. Зрители могли понаблюдать за животными на ринге и пообщаться вблизи.
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