Саночница Татьяна Иванова в составе сборной России завоевала «бронзу»

Татьяна Иванова из Чусового в составе сборной России в командных соревнованиях чемпионата мира по санному спорту в австрийском Иглсе завоевала бронзовую медаль. Вместе с нашей землячкой на третью ступень пьедестала поднялись москвич Роман Репилов (мужские одиночные сани), Александр Денисьев – Владислав Антонов из Красноярского края (мужские сани-двойки). Россияне пропустили вперёд сборные Германии и США. В спринте Татьяна финишировала шестой, а в индивидуальных заездах показала 11 результат.