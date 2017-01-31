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Саночница Татьяна Иванова в составе сборной России завоевала «бронзу»
Татьяна Иванова из Чусового в составе сборной России в командных соревнованиях чемпионата мира по санному спорту в австрийском Иглсе завоевала бронзовую медаль. Вместе с нашей землячкой на третью ступень пьедестала поднялись москвич Роман Репилов (мужские одиночные сани), Александр Денисьев – Владислав Антонов из Красноярского края (мужские сани-двойки). Россияне пропустили вперёд сборные Германии и США. В спринте Татьяна финишировала шестой, а в индивидуальных заездах показала 11 результат.
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