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Саночница Татьяна Иванова в составе сборной России завоевала «бронзу»

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сборная саночники

Татьяна Иванова из Чусового в составе сборной России в командных соревнованиях чемпионата мира по санному спорту в австрийском Иглсе завоевала бронзовую медаль. Вместе с нашей землячкой на третью ступень пьедестала поднялись москвич Роман Репилов (мужские одиночные сани), Александр Денисьев – Владислав Антонов из Красноярского края (мужские сани-двойки). Россияне пропустили вперёд сборные Германии и США. В спринте Татьяна финишировала шестой, а в индивидуальных заездах показала 11 результат. 

Метки: в России, В мире, Спорт, Общество, в Пермском крае

Опубликовано: 31.01.2017 в 16:18 в рубрике - Новости телеканалов

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