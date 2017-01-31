В Прикамье будет храниться шип из тернового венца Христа

В Соликамской епархии будут храниться два артефакта, которые, как считают верующие, принадлежали Иисусу Христу. В январе на вечное хранение в Пермский край переданы шип из тернового венца и часть туники Иисуса Христа. Оба артефакта находятся в серебряном ковчеге. Как отмечают в Епархии, ранее в Россию эти артефакты привозились временно. Получение их на постоянное хранение можно считать событием общероссийского масштаба, пишет ТЕКСТ.

Как считается, артефакты изначально хранились в Константинополе, после разграбления города в 1204 г. попали на запад. Терновый венец сейчас хранится в парижском соборе Богоматери. Некоторые фрагменты реликвии переданы для хранения верующим других стран.