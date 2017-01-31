Главная Новости Видео О нас в Пермив Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеИНТЕРВЬЮЗдоровый интересВИДЕО из радиоэфираГорячая тема

На главную - Новости телеканалов

← В архиве нашли новое завещание братьев Каменских

В Прикамье будет храниться шип из тернового венца Христа →

«Котопёс»: Мурки и Шарики обрели новый дом

Смотреть

забрали котика

В Перми прошла благотворительная акция "Котопес". Пермякам предложили принести корм для кошек и собак, которые живут в частном приюте "Матроскин", или  взять к себе домой понравившегося питомца. Кто нашел своих новых хозяев?

У каждой кошки в приюте есть своя во многом трагическая история, после которой они и оказались на улице. Аде, к примеру, 4 года, к лотку приучена, очень ласковая и семейная.
Елена Красноперова, волонтер: "Просто так кошки в приюте не оказываются - это или предательство или какая-то еще тяжелая судьба, многие кошки подобраны с улиц в очень тяжелом состоянии. Приходится лечить и только потом пристраивать".

Благотворительный фестиваль "Котопес" в Перми проводится уже четвертый раз. И каждый раз все больше бездомных животных находят здесь новых хозяев. Свою Рысю Александр и Александра нашли сразу, долго не выбирали. Домой уходят уже втроем.
Александра Эрлих: "Любить, кормить и никому не отдавать. Добрые дела - это хорошо".

собачка

С собаками все гораздо сложнее. Этих берут значительно реже. И гулять нужно и ответственности больше. Но с другой стороны, даже без всякой породы это животное может принести безграничную радость.
Добрые дела - это еще и подарки приюту. Берут все - корм, подстилки, переноски. Здесь же проходят и многочисленные благотворительные распродажи.

Вероника Калашникова, волонтер: "Все средства вырученные идут на приют, у нас у всех групп есть отчет, можно зайти в группу в контакте и посмотреть, куда идут деньги.
Сегодня "Котопес" уже не просто ярмарка бездомных животных. Из развлечений кафе и живая музыка. При желании кошек и собак можно и нарисовать, главное - с любовью.

подарки

Анна Грибова: "Люблю кошек, люблю собак, всех животных люблю, они приносят добро и много чего хорошего!".
Домашний лис Ирбис - особая звезда фестиваля. На фотосессию с ним выстраивается очередь. Само появление такого зверя уже заставляет задуматься посетителей.
Ольга Гареева, дрессировщица: "Спасти всех невозможно, можно изменить только что-то в сознании людей, взяв того же лисенка и показать - вот из таких нескольких штук состоит ваша шуба".

Еще вчера бездомные, большинство животных на фестивале нашли себе новых хозяев. Но как бы то ни было клетки в приюте пока редко остаются пустыми.

Сергей Овчинников

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 31.01.2017 в 15:06 в рубрике - Новости телеканалов

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:

В архиве нашли новое завещание братьев Каменских

В Перми джип сбил девушку на «зебре»

Полиция: «Девушка на снегу» была сильно пьяна

Жители Кировского района остались без воды

«Лунежские горы»: Собаки и люди против сугробов и морозов

«Агломерация Пермь»: новый тариф поможет сэкономить

Бывший министр спорта Павел Лях останется под домашним арестом

Дрессировщик, работающий на протезах, управляет «Империей львиц» одним взглядом

Вызывайте охрану: Школьниц высадили из электрички на мороз

Готовьте ваши денежки: платная парковка может подорожать


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← В архиве нашли новое завещание братьев Каменских

В Прикамье будет храниться шип из тернового венца Христа →

Обратите внимание

в Перми

«Илия» открывает цикл великих ораторий в пермской опере

В Пермском театре оперы и балета имени Чайковского прозвучала одна из великих ораторий Илия в исполнении хора и оркестра musicAeterna.
смотреть читать31.01.2017 в 18:09
Метки: в Перми, Культура, Общество

Пермский губернский оркестр представил новую концертную программу

Маэстро и музыканты вновь удивили своего любимого зрителя виртуозным исполнением, новыми композициями и энергичными танцами.
смотреть читать31.01.2017 в 17:45
Метки: в Перми, Культура, Общество

Аллея тепла: Пермяки одели деревья

В Перми прошла необычная акция. Зачем пермякам предложили закутать в шапки и шарфы деревья?
смотреть читать31.01.2017 в 17:24
Метки: в Перми, Общество, Культура

Должница принесла приставам 2,5 кг мелочи

Осталось выплатить всего ничего - 129 тысяч рублей. Приставы разрешили - можно так же, мелочью.
смотреть читать31.01.2017 в 17:01
Метки: в Перми, Общество, Деньги

Пермяки увидят «танец» Венеры и Луны

Земной спутник «подкрадется» к Венере на очень близкое расстояние 31 января в 19:34.
читать31.01.2017 в 16:25
Метки: в Перми, Общество

в России

Саночница Татьяна Иванова в составе сборной России завоевала «бронзу»

Татьяна Иванова в командных соревнованиях чемпионата мира по санному спорту в австрийском Иглсе завоевала бронзовую медаль.
смотреть читать31.01.2017 в 16:18
Метки: в России, В мире, Спорт, Общество, в Пермском крае

«Аллё», или Skype по-русски

Мессенджер Аллё для обмена аудио- и видеозвонками протестируют в 16 городах страны - среди которых значится и Пермь.
читать31.01.2017 в 15:43
Метки: в Перми, в России, Общество

Не до жиру, быть бы живу...

По итогам декабря прошлого года стоимость минимального продуктового набора в Пермском крае составила 3 584 рубля.
читать31.01.2017 в 13:06
Метки: в Перми, в России, в Пермском крае, Общество, Деньги

Новости спорта: Универсиада, проигрыш «Пармы» и авиафестиваль

Смотрите последние спортивные новости региона в программе Вести-Спорт на канале Россия-24.
смотреть читать30.01.2017 в 16:50
Метки: в Перми, Общество, Спорт, в Пермском крае, в России, В мире

«Русский дух»: пермяки признаются в любви к Отечеству

Дворец молодежи города Перми приглашает принять участие в седьмом конкурсе патриотических инициатив Русский дух.
смотреть читать30.01.2017 в 11:26
Метки: в Перми, Общество, в России
Лента новостей RSS каналы

«Илия» открывает цикл великих ораторий в пермской опере«Илия» открывает цикл великих ораторий в пермской опере

Пермский губернский оркестр представил новую концертную программуПермский губернский оркестр представил новую концертную программу

Аллея тепла: Пермяки одели деревьяАллея тепла: Пермяки одели деревья

Должница принесла приставам 2,5 кг мелочиДолжница принесла приставам 2,5 кг мелочи

Оказывается, это не гололед, это обувь «неправильная»Оказывается, это не гололед, это обувь «неправильная»

Пермяки увидят «танец» Венеры и ЛуныПермяки увидят «танец» Венеры и Луны

Саночница Татьяна Иванова в составе сборной России завоевала «бронзу»Саночница Татьяна Иванова в составе сборной России завоевала «бронзу»

Бухгалтер «одолжила» электронную подпись начальникаБухгалтер «одолжила» электронную подпись начальника

«Аллё», или Skype по-русски«Аллё», или Skype по-русски

В Прикамье будет храниться шип из тернового венца ХристаВ Прикамье будет храниться шип из тернового венца Христа

«Котопёс»: Мурки и Шарики обрели новый дом«Котопёс»: Мурки и Шарики обрели новый дом

В архиве нашли новое завещание братьев КаменскихВ архиве нашли новое завещание братьев Каменских

В Перми джип сбил девушку на «зебре»В Перми джип сбил девушку на «зебре»

Полиция: «Девушка на снегу» была сильно пьянаПолиция: «Девушка на снегу» была сильно пьяна

Жители Кировского района остались без водыЖители Кировского района остались без воды

Не до жиру, быть бы живу...Не до жиру, быть бы живу...

В Перми откроют центр Юрия БашметаВ Перми откроют центр Юрия Башмета

О чем молчат сорнякиО чем молчат сорняки

«Лунежские горы»: Собаки и люди против сугробов и морозов«Лунежские горы»: Собаки и люди против сугробов и морозов

«Агломерация Пермь»: новый тариф поможет сэкономить«Агломерация Пермь»: новый тариф поможет сэкономить

Бывший министр спорта Павел Лях останется под домашним арестомБывший министр спорта Павел Лях останется под домашним арестом

Дрессировщик, работающий на протезах, управляет «Империей львиц» одним взглядомДрессировщик, работающий на протезах, управляет «Империей львиц» одним взглядом

Вызывайте охрану: Школьниц высадили из электрички на морозВызывайте охрану: Школьниц высадили из электрички на мороз

Смертельное ДТП: В Кудымкаре объявлен траурСмертельное ДТП: В Кудымкаре объявлен траур

Готовьте ваши денежки: платная парковка может подорожатьГотовьте ваши денежки: платная парковка может подорожать

Мобильная версия

© "Т7-Информ" интернет-проект ("T7-INFORM.RU") 2012 - 2014. Использование фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ГТРК «Пермь»). E-mail: редакции . Реклама на сайте, разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис». Справочный телефон +7 (342) 271-60-43, e-mail: . Программирование сайта - компания Арт-СЕО тел. +7 (342) 27-82-666.
Для лиц старше 16 лет

Рейтинг@Mail.ru