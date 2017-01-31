«Котопёс»: Мурки и Шарики обрели новый дом

В Перми прошла благотворительная акция "Котопес". Пермякам предложили принести корм для кошек и собак, которые живут в частном приюте "Матроскин", или взять к себе домой понравившегося питомца. Кто нашел своих новых хозяев?

У каждой кошки в приюте есть своя во многом трагическая история, после которой они и оказались на улице. Аде, к примеру, 4 года, к лотку приучена, очень ласковая и семейная.

Елена Красноперова, волонтер: "Просто так кошки в приюте не оказываются - это или предательство или какая-то еще тяжелая судьба, многие кошки подобраны с улиц в очень тяжелом состоянии. Приходится лечить и только потом пристраивать".

Благотворительный фестиваль "Котопес" в Перми проводится уже четвертый раз. И каждый раз все больше бездомных животных находят здесь новых хозяев. Свою Рысю Александр и Александра нашли сразу, долго не выбирали. Домой уходят уже втроем.

Александра Эрлих: "Любить, кормить и никому не отдавать. Добрые дела - это хорошо".

С собаками все гораздо сложнее. Этих берут значительно реже. И гулять нужно и ответственности больше. Но с другой стороны, даже без всякой породы это животное может принести безграничную радость.

Добрые дела - это еще и подарки приюту. Берут все - корм, подстилки, переноски. Здесь же проходят и многочисленные благотворительные распродажи.

Вероника Калашникова, волонтер: "Все средства вырученные идут на приют, у нас у всех групп есть отчет, можно зайти в группу в контакте и посмотреть, куда идут деньги.

Сегодня "Котопес" уже не просто ярмарка бездомных животных. Из развлечений кафе и живая музыка. При желании кошек и собак можно и нарисовать, главное - с любовью.

Анна Грибова: "Люблю кошек, люблю собак, всех животных люблю, они приносят добро и много чего хорошего!".

Домашний лис Ирбис - особая звезда фестиваля. На фотосессию с ним выстраивается очередь. Само появление такого зверя уже заставляет задуматься посетителей.

Ольга Гареева, дрессировщица: "Спасти всех невозможно, можно изменить только что-то в сознании людей, взяв того же лисенка и показать - вот из таких нескольких штук состоит ваша шуба".

Еще вчера бездомные, большинство животных на фестивале нашли себе новых хозяев. Но как бы то ни было клетки в приюте пока редко остаются пустыми.