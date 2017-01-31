В архиве нашли новое завещание братьев Каменских

В архиве Пермского края нашли ранее неизвестное завещание известных пермских предпринимателей, меценатов и общественных деятелей Федора и Григория Каменских. Как сообщается, раньше к этим документам никто не обращался, они написаны от руки. Сейчас их изучают специалисты, поэтому подробности содержания будут позже. Каменские – династия купцов-промышленников. Основателями были крепостные из деревни Данилиха. Свою деятельность братья начинали с извоза в 30-е годы XIX века. Потом создали целое пароходство и построили завод. На доходы от своего дела Каменские активно занимались благотворительностью.