В Перми джип сбил девушку на «зебре»

В м/р Садовый девушку сбил внедорожник. ДТП попало в объектив видеорегистратора одного из очевидцев аварии. По записи видно, как девушка переходит проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель машины в крайнем правом ряду увидел человека, притормозил, чтобы дать ему пройти, а вот водитель внедорожника в левом ряду остановиться не успел. От удара девушку отбросило в сторону на несколько метров. К счастью, все остались живы.