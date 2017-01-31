В Перми джип сбил девушку на «зебре»
В м/р Садовый девушку сбил внедорожник. ДТП попало в объектив видеорегистратора одного из очевидцев аварии. По записи видно, как девушка переходит проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель машины в крайнем правом ряду увидел человека, притормозил, чтобы дать ему пройти, а вот водитель внедорожника в левом ряду остановиться не успел. От удара девушку отбросило в сторону на несколько метров. К счастью, все остались живы.
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