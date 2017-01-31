Полиция: «Девушка на снегу» была сильно пьяна

Из рада вон происшествие произошло накануне ранним утром в центре Перми. Сообщалось, что из машины в снег на ходу выбросили обнаженную девушку, которая некоторое время до приезда скорой помощи лежала на снегу. По словам одного из очевидцев, утром на ул.Пушкина он заметил лежащую в сугробе девушку. Около часа мужчина пытался вызвать скорую помощь, но на его телефоне села батарейка, а прохожие отказывались ему помогать.

Наталья Смердова, сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Пермскому краю: "29 января в 7 утра в отдел полиции Ленинского района поступило сообщение от мужчины, что в сугробе на ул.Пушкина находится девушка. На место выехала полиция и скорая. Медики констатировали у нее сильную степень алкогольного опьянения. Девушку доставили для обследования в больницу. Информация о том, что она была без одежды и выброшена из машины, не подтвердилась".