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Жители Кировского района остались без воды
Жители Кировского района остались без воды. Как рассказали в НОВОГОР-ПРИКАМЬЕ, воду отключают в домах на улице Гальперина 8, 8к1, 8к2, 8к3, 1, 2, 29, 5, 7а, 7б, 17а, 17б, 17в, 17, 17/1, на улице Автозаводской, 2а, 2, 3а, 3г, на улице Магистральной, 3, 1а, 1б, - на улице Маршала Рыбалко 2а, 2б. Отключение водоснабжение производится для проведения ремонтных работ на улице Гальперина, 29.
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