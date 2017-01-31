«Лунежские горы»: Собаки и люди против сугробов и морозов
Курцхаары и другие четвероногие участники. Десятки человек съехались со всей России, чтобы принять участие в гонке на собачьих упряжках «Лунежские горы». Какая из представленных здесь пород стала самой быстрой?
Никита Кошапов, участник гонки на собаках «Лунежские горы»: "Эту собачку мы взяли из питомника. Это Жаклин, а Байкал он у нас щенком был, мы его сами выращивали, ему 1,5 года".
Чемпион прошлогоднего детского заезда Никита Кашапов чувствует себя уверено, сегодня спортсмен выступает уже как юниор. Своих сибирских хаски Жужу и Байка мальчик воспитывает сам, а потому как никто знает их слабые и сильные стороны.
Никита Кошапов, участник гонки на собаках «Лунежские горы»: "На ровной поверхности они могут разогнаться до достаточно быстрой скорости, в горках мне приходится слазить с нарт и бежать вместе с ними".
На старте курцхаар по кличке Легион. Немецкие гладкошерстные пойнтеры в этом году участвуют в гонке впервые. Хозяева этих четвероногих не случайно решили приобщить их к ездовому спорту, ведь темперамент у этих собак очень энергичный.
Андрей Творогов, участник гонки на собаках «Лунежские горы»: "Индивидуальный старт для него первый официальный, в принципе это не первый старт для него, он обычно у меня бегает в паре".
Традиционная гонка на Лунежских горах проходит уже в 4-й раз. И с каждым годом спортивный праздник становится все масштабнее - принимая все больше гостей из других регионов страны.
Анна Пономарева, президент «Федерации ездового спорта Пермского края»: "К нам приехали спортсмены из Кирова, из Сыктывкара, из Ухты, Челябинская область".
Сейчас к старту готовится девочка-самоед, зовут ее Молли. Обратите внимание на лапках специальные тапочки - чтобы лед не забивался, и собака бежала быстрее.
Между тем, кроме профессионалов собачьих бегов в Константиновку приехали и те, кто с этим спортом совсем не знаком. Речь идет вот об этом хаски. Своих сородичей Норд сегодня увидел впервые, чем доставил много сложностей своим хозяйкам.
А этот финиш был, пожалуй, самым ярким за всю гонку - стартовавшие по очереди упряжки «двойка» и «шестерки» последние 200 метров шли «нос к носу».
Кстати, не подвела и погода - мороз и солнце, ну еще, конечно, организаторы, сделали трассы на Лунежских горах твердыми и гладкими. Кроме того, участников активно подбадривали и зрители, даря положительные эмоции. Поэтому дистанции в 5 и 10 км преодолевались хоть и с языком на плече, но с отличным настроением.
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