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«Агломерация Пермь»: новый тариф поможет сэкономить
Часть билетов в пермских электричках станет дешевле. О снижении цен объявили в Свердловском отделении железной дороги. В течение месяца цена проезда в пригородных электричках по Перми будет равна стоимости билета в общественном транспорте. О введении тарифа «Агломерация Пермь» сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги. Тариф будет действовать с 1 по 28 февраля. Стоимость взрослого билета составит 20 рублей, детского – 5 рублей. Он будет действовать на отрезках пути Курья-Голованово и Пермь-II-Остановочный пункт 1447 км. Стандартная стоимость проезда по городу в электричке 27 рублей.
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