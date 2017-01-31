«Агломерация Пермь»: новый тариф поможет сэкономить

Часть билетов в пермских электричках станет дешевле. О снижении цен объявили в Свердловском отделении железной дороги. В течение месяца цена проезда в пригородных электричках по Перми будет равна стоимости билета в общественном транспорте. О введении тарифа «Агломерация Пермь» сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги. Тариф будет действовать с 1 по 28 февраля. Стоимость взрослого билета составит 20 рублей, детского – 5 рублей. Он будет действовать на отрезках пути Курья-Голованово и Пермь-II-Остановочный пункт 1447 км. Стандартная стоимость проезда по городу в электричке 27 рублей.