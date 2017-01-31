Бывший министр спорта Павел Лях останется под домашним арестом - срок содержания продлил Ленинский районный суд. С соответствующим ходатайством выступил следователь регионального управления ФСБ. До апреля будет продлен и срок следствия по делу о реконструкции стадиона «Динамо». В ноябре 2015 года Павел Лях, занимавший пост руководителя Минспорта, подписал акт приемки выполненных работ на сумму около 45 млн рублей, тогда как, по подсчетам стороны обвинения, их стоимость была завышена почти на 14 млн. Уголовное дело в отношении министра возбуждено в октябре 2016, под домашним арестом он находится около 4 месяцев.

Павел Лях: "Я как оказывал, так и буду оказывать содействие следствию по установлению всех фактов, которые проходили при реконструкции стадиона «Динамо». Скрываться не собираюсь, оснований для этого у меня нет. Прошу ходатайство следователя не принимать".

Судья дважды удалялась в совещательную комнату, вердикт - продлить содержание под домашним арестом до 3 апреля. В отношении Павла Ляха продолжают действовать все ограничения, в их числе - два часа прогулок ежедневно. 31 января бывший министр спорта намерен потратить это время на то, чтобы забрать трудовую книжку из регионального правительства - в январе он официально стал безработным. Адвокаты же будут обжаловать решение суда, поскольку считают, что ответственность за процесс реконструкции стадиона несёт сразу несколько ведомств.

Исаак Гройсберг, адвокат: "Извините, а документы, которые поступили в Министерство финансов, - они что, не видели, куда деньги идут? Что, казначейство, направляя деньги, не знало, куда эти деньги пойдут? Разве оценка по себестоимости была на Ляха возложена? Разве на Ляха возлагалась ответственность за проверку качества работ? Там ведь четко есть постановление правительства Пермского края, что эту функцию несет Министерство строительства и ЖКХ".