Дрессировщик, работающий на протезах, управляет «Империей львиц» одним взглядом

Премьера в Пермском цирке. На арене хищники, а дрессировщик управляет ими одним лишь взглядом.

Опасные хищницы становятся ручными под взором Виталия. Общается он с ними по большей части глазами. В руках даже нет стека - большие кошки понимают с полувзгляда. Трюкам удивляются не только зрители, но и профессиональные дрессировщики.

Виталий Смолянец, заслуженный артист России: "Все знают, что львица на задних лапах не ходит. Мы сделали это, чтобы львица прошлась на задних лапах".

За плечами многочасовые репетиции и преодоление себя. Виталий ценой собственного здоровья однажды спас жизнь человеку. Пришлось учиться ходить заново. На протезах. Но это не мешает ему с улыбкой выходить на арену и заставлять хищников делать сложные трюки.

Эффектные номера, захватывающая программа. Дрессированные пони и обезьяны, виртуозное жонглирование, воздушная гимнастика. Лучшие номера Российского цирка собрали под пермским куполом. А от «Колеса смелости» дух захватывает не только у детей, но и у взрослых.

Владимир Баранов: "Аттракцион не предполагает ни сетки, ни страховки. Получается, что ребята отчаянные".

А еще грациозные дрессированные лошади и «Короли смеха» - клоунское трио «Без носков», которое поднимет настроение любому зрителю. Все артисты призеры и обладатели высших наград. К слову, совсем скоро «Империю львиц» пополнят и новые артисты. Маленькую львицу зовут Линда. Пока что ей всего лишь 5 месяцев, и она привыкает к человеческому общению. Месяца через 3 она будет знакомиться с ареной и в последствие станет участницей шоу.

Цирк будет гастролировать в Перми до 26 февраля. Насладиться грандиозным шоу можно уже в ближайшие выходные.