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Вызывайте охрану: Школьниц высадили из электрички на мороз

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высадили

В Следственном комитете на транспорте началась проверка неприятного инцидента, произошедшего в одной из пермских электричек. По имеющейся информации, с транспорта на мороз высадили двух школьниц, девочкам не хватило денег на билеты. 

Пункт прибытия у одной из девушек был в Лёвшино, у второй - в Голованово. Доехать не получилось в силу нескольких обстоятельств, рассказали подруги - торопились, и на Перми-I, откуда они обычно отправляются домой, билеты купить не получилось. Касса одна, рассказали они, и желающих приобрести билет было много.

"Уже подошла электричка, мы не знали, что делать, забежали в вагон. И в самой электричке нас высадили, так как у нас не было билета, и не было денег на кассовый сбор", - рассказала одна из школьниц.

Кассовый сбор при покупке билета в вагоне не особо велик - 50 рублей, но у несовершеннолетних пассажирок в довесок к стоимости билета нужной суммы не набралось. А таких аргументов для проезда оказалось недостаточно, говорят подруги - и персонал электрички оказался строг.

не оставляйте детей

- Мы кондукторше объяснили всю ситуацию, но она сказала, что нельзя!

Ссадили безбилетных пассажирок через одну остановку после Перми-I в районе музея пермской артиллерии. Так что подругам пришлось прокладывать новый маршрут.

От станции Мотовилиха до Лёвшино и Голованово путь неблизкий и не совсем комфортный для двух девушек, потому что в тот момент на улице было темно и холодно.

В Пермской пригородной компании провели своё расследование и настаивают на том, что ажиотажа на перроне не было, состав никто не догонял, и билеты можно было купить и на улице. Что касается ситуации уже внутри вагона - сотрудник действовал по инструкции.

Владимир Дранков, первый заместитель генерального директора Пермской пригородной компании: "Одна из пассажирок повышала голос, было принято решение, вызвана охрана, и они были удалены из поезда".

в электричке

Девушки говорят, что вели себя спокойно. В общем, каждая сторона готова аргументировать свои действия - что и будут сейчас изучать сотрудники Следственного комитета.

Дмитрий Лебедев, старший помощник руководителя Уральского Следственного управления на транспорте СК РФ: "Проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. В настоящий момент обстоятельства произошедшего устанавливаются".

Пока что в компании обратились к родителям с просьбой более тщательно инструктировать и финансировать детей, отправляя их путешествовать в одиночку. Что же покажет проверка - пока вопрос открытый.

 

 

Максим Пеккер

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 31.01.2017 в 10:05 в рубрике - Новости телеканалов

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