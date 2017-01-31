Готовьте ваши денежки: платная парковка может подорожать

Цена платной парковки в центре краевой столицы может вырасти. Появилась информация о том, что власти города рассматривают вопрос о расширении зоны платных парковок и повышении ее стоимости в наиболее загруженных кварталах. Как сообщает «Бизнес-класс» со ссылкой на начальника Пермской дирекции дорожного движения, если в час-пик заполняемость парковки окажется выше 90%, то ее стоимость повысится. Цена в наиболее загруженных местах вырастет на 5 рублей.

Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения: "Готовится предложение о выделении нескольких зон, что позволит корректировать цену в отдельных кварталах. На большей части платных парковок, скорее всего, она не изменится".