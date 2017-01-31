← Михаил Скоморохов: «Драматургию диктует не зритель, а время»
Вызывайте охрану: Школьниц высадили из электрички на мороз →
Готовьте ваши денежки: платная парковка может подорожать
Цена платной парковки в центре краевой столицы может вырасти. Появилась информация о том, что власти города рассматривают вопрос о расширении зоны платных парковок и повышении ее стоимости в наиболее загруженных кварталах. Как сообщает «Бизнес-класс» со ссылкой на начальника Пермской дирекции дорожного движения, если в час-пик заполняемость парковки окажется выше 90%, то ее стоимость повысится. Цена в наиболее загруженных местах вырастет на 5 рублей.
Максим Кис, начальник Пермской дирекции дорожного движения: "Готовится предложение о выделении нескольких зон, что позволит корректировать цену в отдельных кварталах. На большей части платных парковок, скорее всего, она не изменится".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Михаил Скоморохов: «Драматургию диктует не зритель, а время»
Графика по Брайлю: Искусство на кончиках пальцев
Новости спорта: Универсиада, проигрыш «Пармы» и авиафестиваль
В ДТП на трассе Нытва-Кудымкар погибли пять человек
В Перми открыли мемориальную доску памяти Героя Ивана Лядова
Потоп в центре Перми
«Лунежские горы»: кто быстрее?
Жильцы имеют право знать, на что тратят их деньги
Пермяки парковались платно более полумиллиона раз
В рабочей поездке губернатора поразили «звёздные» дети
Добавить комментарий: