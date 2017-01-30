Михаил Скоморохов: «Драматургию диктует не зритель, а время»

35 лет работает в Пермском ТЮЗе Михаил Скоморохов. За это время было поставлено 60 разноплановых спектаклей. О своем первом рабочем дне в ТЮЗе, о собственном видении театра, о своей команде и новой постановке рассказывает художественный руководитель Пермского Театра юного зрителя Михаил Скоморохов.