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Михаил Скоморохов: «Драматургию диктует не зритель, а время»
35 лет работает в Пермском ТЮЗе Михаил Скоморохов. За это время было поставлено 60 разноплановых спектаклей. О своем первом рабочем дне в ТЮЗе, о собственном видении театра, о своей команде и новой постановке рассказывает художественный руководитель Пермского Театра юного зрителя Михаил Скоморохов.
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