Графика по Брайлю: Искусство на кончиках пальцев

В музее современного искусства PERMM состоялся мастер-класс и экскурсия для детей по выставке "Современная графика по Брайлю". Ребята смогли потрогать рельефные модели-репродукции семи оригинальных графических работ, а также послушать аудио-комментарии к ним.

Задание детям - нарисовать то, что услышал, потом слепить то, что не видишь, и опять же нарисовать то, что почувствовал носом. Близнецам Севе и Славе последнее задание понравилось больше всего.

Сева Мединский, ученик школы №12 2А: "Второй мне показался малиновый мармеладом пахнет, я раскрасил розовым, а третий лекарство какое-то, раскрасил зелёным".

Таким образом ребята подготовились для более серьёзного - для правильного восприятия графики по Брайлю, но здесь, как и во всём современном искусстве, есть свои особенности.

Светлана Лучникова, ведущий специалист отдела по научным исследованиям и музейной педагогике, музея современного искусства PERMM:

"У нас ребёнок может бегать, играть, узнавать, пользоваться специальным интерактивом".

Изначально эта выставка была сделана для незрячих людей, поэтому под каждой работой есть точная копия, которую можно потрогать руками и понять, как выглядит картина.



В изготовлении таких макетов принимали участие и сами слабовидящие. Например, следы собаки на одной из картин изначально были выпуклые, а потом их сделали в виде углублений. А для того чтобы школьники как можно лучше почувствовали эти работы, они делятся на пары и одному из них завязывают глаза.

Таким образом чувствительность становится выше. Но самое главное - ребята знакомятся с новым миром незрячих. И впервые может быть за свою детскую жизнь понимают, насколько нелегко таким людям жить в нашем мире.