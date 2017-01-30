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Новости спорта: Универсиада, проигрыш «Пармы» и авиафестиваль
"ПАРМА" проиграла на выезде эстонской команде "Калев" . Первый официальный матч пермского баскетбольного клуба вне пределов России в рамках Единой лиги ВТБ завершился со счетом 85:79 в пользу хозяев паркета. "Калев" был неудержим в первый игровой отрезок - 33:15 в пользу клуба из Эстонии. К финальной четверти большой разрыв удалось сократить. За две минуты до конца матча он составлял всего семь очков. Тем не менее догнать соперника не удалось, "ПАРМА" уступила со счетом 79:85. Следующий матч "ПАРМА" вновь проведет на выезде. 5 февраля в Красноярске сыграет с местным "Енисеем".
В Казахстане стартует Всемирная зимняя универсиада, в которой примут участие свыше 2000 спортсменов более чем из 55 стран. Соревнования будут транслироваться в 80 странах семью международными каналами с охватом более 1 млрд телезрителей. Пермский край представят пермские конькобежки Анастасия Зуева и Алекандра Калашникова. Команду "летающих" лыжников страны возглавил пермяк Евгений Климов, участник и призер Универсиады 2015 года.
В австрийском Иглсе дан старт чемпионату мира по санному спорту. В составе сборной России трое чусовлян - Екатерина Катникова, Владислав Южаков и трёхкратная чемпионка Европы Татьяна Иванова. Иванова в тандеме с двукратным чемпионом Европы Семёном Павличенко и лидером кубка мира Романом Репиловым возглавит команду россиян.
Авиационный фестиваль"Крылья Пармы" в Перми состоится 24 июня, место прежнее - база "Сокол" - об этом заявили организаторы. "Крылья Пармы" проводятся в Прикамье с 2009 года. в разное время участие в авиашоу принимали такие известные пилотажные группы как "Русь", "Витязи" и "Стрижи". Особенность Пермского авиационного фестиваля - это полный контакт с техникой. Здесь можно потрогать все, до чего можно дотянуться руками.
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