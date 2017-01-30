В ДТП на трассе Нытва-Кудымкар погибли пять человек

Полиция начала проверку по факту страшной аварии, которая произошла на трассе Нытва-Кудымкар. В ДТП в Карагайском районе погибли пять человек, среди которых был один ребенок. Еще четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

Владимир Васенин, начальник отдела пропаганды БДД отдела ГИБДД ГУ МВД РФ по Пермскому краю: "27 января в 16.30 часов по автодороге Нытва-Кудымкар со стороны Кудымкара двигался автомобиль КИА, водитель которого на 50-м км по предварительной информации, допустив занос на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем, который двигался во встречном направлении - транспортным средством ВАЗ-2110. В результате ДТП 5 человек погибли и 4 получили травмы различной степени тяжести. На месте ДТП обнаружено неудовлетворительное содержание улично-дорожной сети. Ребенок перевозился без детского удерживающего устройства. По факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия".