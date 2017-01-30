В Перми открыли мемориальную доску памяти Героя Ивана Лядова

В Перми в эти выходные открыли мемориальную доску памяти Героя Советского Союза Ивана Лядова. Небольшая табличка из чёрного мрамора появилась на доме, где жил Герой Советского Союза и откуда ушел воевать в 16 лет. На фронте он был Заряжающим орудия танка, гвардии сержант 13-го гвардейского отдельного тяжёлого танкового полка 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта. Погиб 27 января, не дожив ровно сутки до своего 19-го дня рождения. За образцовое выполнение боевых заданий, указом Президиума Верховного Совета СССР Иван Лядов был удостоен звания Герой Советского Союза посмертно. Первая мемориальная доска появилась на его доме почти сразу после присвоением этого звания, но она сгорела вместе с домом в 80-х. И вот теперь благодаря ближайшим родственникам новая улучшенная доска появилась вновь.

Александр Лядов, внучатый племянник Ивана Лядова: "Главные требования к мемориальной доске были - чтобы лицо его было видно хорошо, годы жизни и то, что он был танкист. Мне она очень нравится, лучше, чем была".