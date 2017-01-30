Потоп в центре Перми

Накануне в самом центре Перми произошла серьезная коммунальная авария. Из-за прорыва трубы вода разлилась сразу по нескольким улицам - Горького, Сибирской и Революции. Полностью залило перекресток в районе гипермаркета "Семья", без воды остался пятиэтажный дом. Слой наледи достигал 10-15 см. Ликвидировать утечку удалось только сегодня ночью. Прорыв произошел "из-за подвижек грунта вследствие перепада температур. Место аварии нашли, но есть сложности с тем, что по трубе пошла трещина, поэтому придется менять около 2 метров трубы. Когда завершатся ремонтные работы и в пятиэтажку вернется вода, пока не уточняют. Дороги и тротуары от наледи почистили.