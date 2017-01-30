«Лунежские горы»: кто быстрее?
Хаски, самоеды, лайки, маламуты - кто быстрее из собак, выясняли на четвертой традиционной гонке «Лунежские горы». В Добрянский район приехали более 70 спортсменов из Пермского края, Удмуртии, Республики Коми, Кировской и Челябинской областей. Участникам в двух категориях - юниоры и взрослые - предстояло пробежать дистанции в 5 и 10 км.
Погода, как отмечают сами спортсмены, не подвела - на Лунежских горах светило солнце, а трассы были твердыми и ровными.
В этом году в гонках впервые приняли участие Курцхаары - немецкие гладкошерстные пойнтеры. Хозяева этих четвероногих неслучайно решили приобщить их к ездовому спорту, ведь темперамент у этих собак очень энергичный.
Андрей Творогов, участник гонки на собаках «Лунежские горы»: "Есть одна очень большая очень сложная гора, она на финале дистанции, она очень продолжительная, поэтому собаки к этому моменту уже устают, тянут уже не так, как хотелось бы, но тем не менее мы надеемся, что силы и выносливости после вчерашних стартов нам хватит".
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