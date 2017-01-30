Жильцы имеют право знать, на что тратят их деньги
В коммунальном хозяйстве обязанность управляющих компаний подробно докладывать о трате собранных средств прописана законодательно.
- Нормально, ничего нигде не бежит?
На дежурный вопрос слесаря у Валентины Бородиной исключительно положительный ответ. Движение в подъезде на Бенгальской, 18 сегодня заметно с самого утра. Управляющая компания начала устанавливать пластиковые окна в подъездах, все согласно утвержденному плану.
Валентина Бородина: "Сначала окна вставят, потом крышу, потом сделают отмостку.
Планы работы УК «Баумажник» составляет вместе с жильцами, дополнительных средств собирать не приходится, все в рассрочку в рамках текущего ремонта. В одном доме в первую очередь надо отремонтировать кровлю, в другом - заменить стояк отопления, в третьем уже можно задуматься о большой клумбе на лето.
Галина Останина, старшая по дому: "Я лично к ним иду со своими вопросами, как к себе домой. Все вопросы, которые мне задают жители, и я не могу на них ответить сама, я иду спрашиваю в управляющей компании, а потом своим жителям объясняю".
Только в прошлом году в Голованово в четырех домах полностью заменили стояки холодного и горячего водоснабжения. В трех многоэтажках установлены счетчики потребления тепловой энергии.
Сам счетчик тепла в квартиру, конечно, не добавит, но сэкономить позволит значительно. Теперь здесь платить будут только за то, что действительно потребляют.
Управляющая компания сегодня обслуживает 9 из каждых 10 домов в Голованово. Так что ответственность на коммунальщиках лежит не только за конкретное здание. Комфортным здесь стараются сделать весь микрорайон.
Мария Дульцева, руководитель УК «Бумажник»: "У нас планы сейчас какие? Конечно, самое первое - это устранить аварийные ситуации, чтобы люди могли хотя бы спокойно жить в своей квартире, получать удовольствие от этого, а не негатив. Это первый вопрос, а второй, конечно - это красота. То есть на первом месте - это безопасность, а дальше уже делаем культурно и красиво".
И новые пластиковые окна на Бенгальской - это только начало. План работ уже утвержден жильцами.
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