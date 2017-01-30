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Жильцы имеют право знать, на что тратят их деньги

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пластиковые окна

В коммунальном хозяйстве обязанность управляющих компаний подробно докладывать о трате собранных средств прописана законодательно. 

- Нормально, ничего нигде не бежит?

На дежурный вопрос слесаря у Валентины Бородиной исключительно положительный ответ. Движение в подъезде на Бенгальской, 18 сегодня заметно с самого утра. Управляющая компания начала устанавливать пластиковые окна в подъездах, все согласно утвержденному плану.

Валентина Бородина: "Сначала окна вставят, потом крышу, потом сделают отмостку.

Планы работы УК «Баумажник» составляет вместе с жильцами, дополнительных средств собирать не приходится, все в рассрочку в рамках текущего ремонта. В одном доме в первую очередь надо отремонтировать кровлю, в другом - заменить стояк отопления, в третьем уже можно задуматься о большой клумбе на лето.

Галина Останина, старшая по дому: "Я лично к ним иду со своими вопросами, как к себе домой. Все вопросы, которые мне задают жители, и я не могу на них ответить сама, я иду спрашиваю в управляющей компании, а потом своим жителям объясняю".

Только в прошлом году в Голованово в четырех домах полностью заменили стояки холодного и горячего водоснабжения. В трех многоэтажках установлены счетчики потребления тепловой энергии.

Сам счетчик тепла в квартиру, конечно, не добавит, но сэкономить позволит значительно. Теперь здесь платить будут только за то, что действительно потребляют.

Управляющая компания сегодня обслуживает 9 из каждых 10 домов в Голованово. Так что ответственность на коммунальщиках лежит не только за конкретное здание. Комфортным здесь стараются сделать весь микрорайон.

Мария Дульцева, руководитель УК «Бумажник»: "У нас планы сейчас какие? Конечно, самое первое - это устранить аварийные ситуации, чтобы люди могли хотя бы спокойно жить в своей квартире, получать удовольствие от этого, а не негатив. Это первый вопрос, а второй, конечно - это красота. То есть на первом месте - это безопасность, а дальше уже делаем культурно и красиво".

И новые пластиковые окна на Бенгальской - это только начало. План работ уже утвержден жильцами.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 30.01.2017 в 14:25 в рубрике - Новости телеканалов

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