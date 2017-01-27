Роберт Бёрнс и картины из песка

В Центральной городской библиотеке имени Пушкина отметили день рождения Роберта Бёрнса. Читатели вместе с сотрудниками библиотеки вспоминали биографию шотландского поэта и его стихотворения. Также зрителям подарили часовое песочное шоу "Магия путешествий".

Легким касанием пальцев всего за несколько секунд из песка Елена Полторацкая создает завораживающие произведения искусства. Необыкновенная архитектура России и дальних стран, экзотические животные и древняя Шотландия - все это оживает на глазах зрителей.

На поверхность, которая излучает направленный снизу вверх свет, наносят тонкие слои песка. Камера, закреплённая выше, фиксирует получившуюся картинку и тут же транслирует ее на большой экран. Именно при наличии подсветки изображение обретает необходимые контрастность и выразительность.

Елена Полторацкая, художник песочной анимации: "Очень много вариаций работы с песком, самое главное для меня - это выдержать стилистику, картинку, рассказ сделать не из разных частей, но это очень сложно".

Каждое новое изображение вырастает из предыдущего. Из России через Францию, Италию, Англию зрители песочного шоу попадают в Шотландию. Именно там жил и творил поэт Роберт Бёрнс.

Елена Дедова, руководитель читального зала Центральной городской библиотеки им. А.С.Пушкина: "Маршак сказал когда-то такую фразу, что никогда бы не попал в Шотландию, если бы меня туда не привели тропинки через поэзию Бернса".

Переводы Маршака были настолько мелодичны, что вдохновили многих советских композиторов-песенников - так Роберт Бёрнс стал автором песен для многих советских кинолент. Всем знакомы его Бразильская народная песня "Любовь и бедность" из к/ф "Здравствуйте, я ваша тетя", "Моей души покоя нет" из "Служебного романа" , "Любовь как роза красная" из "Школьного вальса".

В Шотландии день рождения поэта до сих пор считают национальным праздником и отмечают его под музыку волынок и Бёрнсовские чтения. Подобным образом дань памяти Роберту Бёрнсу отдали и в пушкинской библиотеке. А в феврале здесь готовятся отмечать сто двадцатисемилетие Бориса Пастернака.