В Перми поставили рок-драму о Калигуле

На Большой сцене Пермского академического Театра-Театра очередная премьера. Новый спектакль Бориса Мильграма "Калигула". Жанр постановки - Рок-драма.

Репетиции каждый день и не по разу. И всё потому, что этот спектакль сложен по своей постановке, но лёгкий по восприятию, в частности и из-за музыки, которая в первом акте создаёт атмосферу рок-концерта.

За основу постановки была взята пьеса Альбера Камю, но в Театре-Театре сделали свой собственный перевод.

Борис Мильграм, режиссёр спектакля "Калигула", Художественный руководитель Тетра-Театра: "Для него как для автора текст был важен, поскольку он представитель философского течения. Там слова имеют одно свойство, а вся его задумка драматургическая - другое".

Именно эту драматическую задумку воплощает Борис Мильграм в своём спектакле. В своей постановке он попытался ответить на вопрос, не что происходит с людьми, когда появляются диктаторы, а из-за чего они появляются и почему все они в итоге терпят крах.

Борис Мильграм, режиссёр спектакля "Калигула", Художественный руководитель Тетра-Театра: "Это же подмена Господа бога, это никогда не получится, они претендуют на его роль, но просто мир плохо обучаем".

И не случайны такие умозаключения главного героя, что власть это возможность нереальное делать реальным, а управлять - это воровать. Но Калигула считает себя милосердным, делая это открыто, а все люди вокруг него виновны, только потому, что они его подданные. И как далеко он может зайти, никто не знает, не знает этого и даже актёр Альберт Макаров -исполнитель главной роли.

Альберт Макаров, актер Пермского академического Театра-Театра: "Мы хотим немножечко развенчать этот миф, потому что многие придут с этой мысли, что это тиран. Вообще актёр - адвокат своей роли, для меня важно показать трагедию этого человека".

В конце спектакля зритель это видит. Калигула болен, слаб и одинок - он убил всех своих близких. А ведь единственное, чего он хотел, это покоя для себя и счастья своим подданным, но мировосприятие у всех разное, и он делал это по-своему. И у него, как это часто бывает, ничего не получилось.