В Перми отметили День снятия блокады Ленинграда

27 января - День воинской славы России, День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В этот день в 1944 году советские войска разорвали кольцо 900-дневной блокады города на Неве. Сегодня в Перми прошла Церемония возложения цветов к монументу «Героям фронта и тыла».

73-я годовщина снятия блокады Ленинграда отмечается в Перми наверняка не так широко, как в Санкт-Петербурге, но незамеченной эта дата не осталась.

Два города - Пермь и Санкт-Петербург - связаны общей историей. На Урал из блокадного города эвакуировали около 400 тысяч человек, перевезли сотни предприятий. Организация блокадников насчитывает 135 членов, 55 из них сегодня присутствовали на возложении.

Почти девятьсот дней Ленинград был окружен неприятельскими войсками и их союзниками. По дороге жизни через Ладожское озеро эвакуировали в первую очередь детей. На Урал, в Сибирь и дальше. И даже кому на тот момент было по три-четыре года, до сих пор помнят, как было страшно.

На возложении присутствуют блокадники и ветераны войны, школьники, кадеты и городские власти. Организация, объединившая эвакуированных из Ленинграда, сегодня старается, чтобы подвиг советских солдат не был забыт. В основном, проводят уроки о войне в школах.