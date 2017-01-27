← Министром транспорта и связи Пермского края станет Николай Уханов
4 человека погибли: Страшное ДТП под Очёром
Страшная авария произошла на федеральной трассе в Очерском районе. Как сообщили в ГИБДД, водитель "Ниссан" не справился с управлением во время опасного маневра. На 398 км дороги водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с большегрузом «Скания». От полученных травм 36-летний водитель и два пассажира «Ниссана» погибли на месте. Еще одна пассажирка была госпитализирована в больницу, но там, не приходя в сознание, умерла.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Министром транспорта и связи Пермского края станет Николай Уханов
Жюри «Золотой Маски» приедет в Пермь ради «Травиаты»
Аварийное жилье: Верховный суд кардинально меняет позицию
Приговор Алексею Бусарову оставили без изменений
Быстрее, выше, сильнее: Новости спорта в Перми
Заозерье выходит из сумрака
Пермяки смогут разглядеть горы и кратеры Венеры
«Притяжение» подействовало
В лютый мороз верблюда перевозят в открытом грузовике
Морозы отступают
Добавить комментарий: