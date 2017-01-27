4 человека погибли: Страшное ДТП под Очёром

Страшная авария произошла на федеральной трассе в Очерском районе. Как сообщили в ГИБДД, водитель "Ниссан" не справился с управлением во время опасного маневра. На 398 км дороги водитель иномарки выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с большегрузом «Скания». От полученных травм 36-летний водитель и два пассажира «Ниссана» погибли на месте. Еще одна пассажирка была госпитализирована в больницу, но там, не приходя в сознание, умерла.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.