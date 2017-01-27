Министром транспорта и связи Пермского края станет Николай Уханов
Министром транспорта и связи Пермского края станет Николай Уханов, сообщает "Ъ". Ранее он занимал пост заместителя главы администрации Перми, начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства. Приказ о назначении подписан 26 января.
Министерство транспорта было переименовано в министерство транспорта и связи 19 января этого года, так как получило соответствующие полномочия.
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