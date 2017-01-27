Жюри «Золотой Маски» приедет в Пермь ради «Травиаты»

Жюри «Золотой Маски» приедет в Пермь, чтобы оценить «Травиату». Спектакль слишком сложен, чтобы везти его в Москву. Самая громкая премьера прошлого сезона - опера «Травиата» Джузеппе Верди в версии Роберта Уилсона - будет представлена публике и жюри Национальной театральной премии.

"Травиата" -совместная работа пермского театра оперы и балета и Оперного театра Линца. Постановка посвящена импрессарио Жерару Мортье. Пермская версия отлична от австрийской - лаконичные сценические решения изменены под историческую сцену нашего театра. Главную роль в постановке играет световое решение, а всё внимание зрителя устремлено только к музыке и звучанию голосов героев. Опера исполняется на итальянском языке. Режиссёра «Травиаты» Роберта Уилсона в мире называют «хладнокровным» постановщиком - поэтому идея поставить столь эмоциональную по накалу чувств оперу с подачи Теодора Курентзиса было очень смелым шагом.

Фестиваль «Золотая Маска» проходит в Москве и, как правило, номинанты приезжают в столицу, чтобы показать свои спектакли. Одна «Травиата» требует настолько сложной подготовки, что жюри было вынуждено начать работу в Перми.

Спектакль заявлен в 7 номинациях: Лучшая опера», «Лучшая работа дирижера в опере» (Теодор Курентзис), «Лучшая женская роль» (Надежда Павлова), «Лучшая работа художника по костюмам в музыкальном театре». Роберт Уилсон номинирован трижды, сообщает пресс-служба Пермского театра оперы и балета.