Аварийное жилье: Верховный суд кардинально меняет позицию

Верховный суд постановил, что жители ветхих и аварийных домов прежде, чем получить новые квадратные метры, должны быть признаны малоимущими. Подробности - у адвоката Пермского Фонда содействия ТСЖ Станислава Шестакова.

"В законе ничего не меняется, меняется позиция Верховного суда. Причем очень кардинально. За 2016 год дважды поменялись на прямо противоположные позиции Верховного суда по двум принципиальным моментам. Последнее изменение заключается в следующем - теперь само по себе признание дома аварийным, то есть подлежащим сносу, еще не является поводом для предоставления нанимателю иного жилого помещения вне очереди.

Если раньше признание дома аварийным являлось безусловным основанием для предоставления иного жилого помещения вне очереди, то теперь Верховный суд говорит, что необходимо еще быть малоимущим и нуждающимся. Люди уже сталкиваются с тем, что суды им отказывают в предоставлении иного помещения, на том основании, что они не признаны малоимущими в установленном порядке и не являются нуждающимися. Люди, мягко говоря, возмущены и не понимают. Может быть, позиция изменится, - судебная практика меняется - но на данный момент исходим из того что есть. Поэтому прежде чем идти в суд с иском о предоставлении жилого помещения необходимо озаботиться тем, чтобы получить решение департамента социальной политики администрации города Перми о признании вашей семьи малоимущей и озаботиться получением документа, подтверждающего, что помимо малоимущности Вы являетесь нуждающимся - то есть справками об отсутствии у вас иных жилых помещений на праве собственности.

Второй момент - очень многие собственники, которые приватизировали жилое помещение, расприватизировали его, чтобы получить иное жилое помещение по договору соцнайма. Теперь над этим стоит серьезно подумать. Прежде чем расприватизировать жилое помещение, нужно убедиться, что вас могут признать малоимущим. А лучше сначала добейтесь признания вас малоимущими и только потом расприватизируйте жилое помещение. А то может получиться так: жилое помещение расприватизировали, а иное жилое помещение по договору социального найма получить не сможете. Это принципиальный момент", - отмечает Станислав Шестаков.