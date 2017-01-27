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Приговор Алексею Бусарову оставили без изменений
Приговор Алексею Бусарову оставили без изменений. Пермский краевой суд рассмотрел апелляционную жалобу бизнесмена, признанного виновным в гибели вице-спикера Законодательного собрания Пермского края Сергея Митрофанова. Осужденный к трем годам колонии-поселения Алексей Бусаров просил отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение, считая приговор незаконным и необоснованным. Прокуратура настаивала на законности решения суда первой инстанции. Изучив аргументы сторон, судья оставила жалобу Алексея Бусарова без удовлетворения, а приговор районного суда - без изменения.
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