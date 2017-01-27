Быстрее, выше, сильнее: Новости спорта в Перми

Пермский футбольный клуб "Амкар", находящийся на сборах в Турции, провел контрольную встречу с румынским клубом "Ботошани". Игра завершилась поражением пермяков со счетом 0:3. Два мяча в ворота "Амкара" были забиты с пенальти. Третий мяч пермяки пропустили в начале второго тайма.

Гаджи Гаджиев, главный тренер "Амкара": "Нет смысла смотреть на счет. У нас не было задачи набрать три очка. Нам, в первую очередь, важно было просмотреть в деле потенциальных новичков и дать небольшую игровую практику футболистам основного состава. Нужно понимать, что такие игры - всего лишь одна из составляющих подготовки к сезону. Не более того".

Тренировочный сбор "Амкара" продлится в турецком Белеке до конца января. Планируется, что в оставшееся время пермяки проведут на сборах еще два контрольных матча.

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