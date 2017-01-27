Заозерье выходит из сумрака

Вечно проблемное ЖКХ: уборка снега и главное – уличное освещение пермских окраин. Такими стали главные темы первой масштабной встречи пермяков с главой города в Орджоникидзевском районе.

Большой спортивный зал школы на Гайве не вместил всех желающих встретиться с главой города. В экстренном порядке пришлось добавлять стулья.

А вот долго на них сидеть на пришлось. После небольшой вступительной речи главы города Дмитрия Самойлова, а для него это первая встреча с жителями в новом статусе, посыпались вопросы. Большинство по ЖКХ – уборка снега с улиц и сосулек с крыш, работа управляющих компаний и освещение улиц.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "В микрорайоне Заозерье в этом году будет освещение".

О том, что жители поднимут вопрос темных улиц, они сами сообщили нам заранее. Поэтому накануне и мы смогли оценить ситуацию. На улицу вторая Палубная мы приехали в сумерках, а уже через 15 минут с Алексеем говорили практически в кромешной темноте.

Алексей Шураков: "Неудобства - это мягко сказано. Дело в том, что пройти здесь вечером без фонаря, без какого-то освещения невозможно. Осенью мы бы с вами разговаривали, и друг друга не видели, потому что не видно ни зги".

Тем, кто фонарик забыл дома, если повезет, помогут соседи. На машинах специально едут медленно, чтобы подсветить дорогу.

В Заозерье в 2017-м должно появиться освещение на 19 улицах, а всего по городу 56. Большинство - микрорайоны с частными домами. Установят 620 новых светильников, экономичных, выдерживающих и дожди, и морозы.

Дмитрий Самойлов, глава г. Перми: "Обязательно надо выслушать жителей, выслушать проблематику, с которой они придут сегодня на эту встречу. И затем на основании таких встреч, системных проблем, которые появляются в том или ином районе или микрорайоне, выстраивать план наших действий на ближайшее время".

Большинство вопросов решить на месте, конечно, невозможно. Но все просьбы берут на карандаш. Подобные встречи в ближайшее время состоятся в каждом районе города.

Для тех, кто не смог посетить эту встречу или не успел задать свой вопрос, есть еще один очень простой и действенный способ достучаться до властей – позвонить в call-центр главы города, телефоны можно найти в интернете.