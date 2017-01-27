Пермяки смогут разглядеть горы и кратеры Венеры

Самый яркий объект в январском небе. Увидеть Венеру в течение ближайших полутора месяцев смогут жители Прикамья. Все наблюдения астрономы ведут после захода Солнца. Эта планета считается родной сестрой Земли, она имеет схожий диаметр, примерно 12 тысяч километров. Разглядеть планету во всех подробностях можно из самого точного 360-кратного городского телескопа, расположенного во Дворце творчества юных, на улице Сибирская.

Сергей Полищук, руководитель астрономического клуба «Телескоп»: "Венера будет на небосклоне еще около полутора месяцев. Она будет все ближе приближаться к Солнцу, поэтому мы будем ее видеть все ниже и ниже над горизонтом. Сейчас у нее угловое расстояние от Солнца составляет примерно 45 градусов. Очень удобное расположение для наблюдений".