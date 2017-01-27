«Притяжение» подействовало

Одна из самых ожидаемых премьер в Перми. Зрителю представили «Притяжение» Федора Бондарчука. Интерес к фильму кроме редкого для российского кино жанра фантастики подогревала еще и строгая секретность, в которой проходили съемки.

Маргарита одной из первых отправилась на «Притяжение». За премьерами девушка следит, предпочитает новинки смотреть на большом экране - тем более, предложенный жанр она любит.

Маргарита Султанова: "Это что-то такое интересное, которое нельзя просто в жизни увидеть, что мы не встретим здесь!".

Зато встретят герои фильма, съёмки которого проходили в условиях строгой секретности, подробности участники проекта не разглашали, с них даже брали подписку. Информация была дозированной, и вот - день премьеры.

«Притяжение» Фёдора Бондарчука - фильм фантастический, но в то же время происходит всё в реальном мире, в реальном городе, реальные люди попадают в круговорот ошеломляющих событий.

Место, где они разворачиваются - московское Чертаново, район столицы, где приземлился инопланетный корабль. Качество спецэффектов зрители могут оценить практически с самого начала картины, что касается формата - кому что по душе.

Дмитрий Харькин, директор кинотеатра «Синема Парк»: "Для любителей классики - в формате 2D, для более продвинутых зрителей - в формате 3D и суперформате IMAX 3D".

Вот так сегодня фильмы приходят на экран, больше нет нескольких километров плёнки, которые киномеханики собирали в одно целое. Современные технологии, рассказал Дмитрий - удобно и быстро.

Дмитрий Лавренюк, киномеханик: "Цифровой контент полностью, он приходит по сети, интернету, или на хард-дисках отдельно - какой дистрибьютор, как работает".

В цифровом изображении - актёры молодые и мэтры, Олег Меньшиков и Сергей Гармаш, военная техника, предоставленная министерством обороны, непростые взаимоотношения героев, и, конечно, внеземные гости - как всё это переплетается в единый сюжетный узел, оценивать любителям кино.

Андрей Шмурай, модератор киноклуба: "Это кино, которое нужно смотреть в кино! Иначе эффект будет совершенно не тот, я имею в виду от домашнего просмотра.

Прокат только стартовал, зрителей ждут - надо выбрать кинотеатр, формат и на два часа стать участниками драматических событий с участием инопланетного разума, доказывающего, что в космосе мы всё-таки не одни.