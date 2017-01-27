В лютый мороз верблюда перевозят в открытом грузовике
Накануне пермяки заметили, как в открытом кузове перевозили верблюда. Фото сделано очевидцем неподалеку от краевой столицы. На улице -25, машина двигается со скоростью 10-12 км/ч. Видимо, в такой холод "караван пустыни" спасла уникальная способность переносить жару и мороз до минус сорока градусов.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Новости телеканалов:
Морозы отступают
Госдума запросит данные проверки по факту смерти пермячки в автобусе
Сделать край самодостаточным и конкурентоспособным
Маньяк спрятал тело первоклассника в теплице
Какие перышки, какой носок!
Пермь. Вести-Спорт
«От шабаша до шабаша»
Небесные кульбиты: «Крыльям Пармы» быть
Алексей Иванов углубился в «Дебри»
В Перми начали обучать катанию на фингерборде
Добавить комментарий: