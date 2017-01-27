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Морозы отступают
Очередной пик мороза в Пермском крае в целом обошелся без ЧП. В регион идет потепление. Ночь на 27 января будет еще морозной, зато днем возможен слабый снег, -14…-17 С обещают синоптики. Январь 2017 года станет самым холодным за последние 6 лет. Как прогнозируют синоптики, среднемесячная температура воздуха составит -15 градусов, а это на градус ниже нормы.
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