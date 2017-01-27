Госдума запросит данные проверки по факту смерти пермячки в автобусе

В Государственной думе намерены запросить результаты проверки Следственным комитетом обстоятельств трагической гибели 33-летней женщины в одном из пассажирских автобусов Перми. В автобусе ее приняли за пьяную и 3 часа возили по городу. Только в автопарке выяснилось, что у женщины случился инсульт. По словам депутатов Госдумы, результаты проверки необходимы для выработки новых правил для водителей автобусов, в частности умения оказывать первую медицинскую помощь.

Александр Васильев. Депутат Государственной Думы РФ: "Конечно, надо дождаться результатов расследования, но этот случай надо жёстко держать на контроле. Во-первых, дело касается водителя, он несёт ответственность не только за перевозку пассажиров, но и в общем за пассажиров в транспорте".