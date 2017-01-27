Сделать край самодостаточным и конкурентоспособным

Первое заседание обновленного кабинета министров началось с подведения финансовых итогов 2016 года. Губернатор региона отметил, что доход краевой казны, в сравнении с 2015 годом, увеличился на 9 млрд рублей. При этом дефицит составил 1 млрд рублей - что в 10 раз меньше запланированного. Всего в повестке заседания правительства было 7 вопросов, в их числе и принцип проектного управления в крае. Перед чиновниками ставится конкретная задача - цель проекта. Власти самого разного уровня работают как единая команда в ее достижении. В качестве положительного примера губернатор привел строительство детских садов в Перми и крае.

Виктор Басаргин, губернатор Пермского края: "Задача нового состава правительства сегодня уйти от инерционного сценария развития, сделать Пермский край развивающимся, самодостаточным и конкурентоспособным. Эффективность министерств и работу каждого из вас буду оценивать по реальным переменам, которые происходят сегодня в жизни жителей края".

Административная реформа началась с отставки правительства. На минувшей неделе губернатор назвал новый состав кабинета министров и принял решение лично возглавить правительство. Себе в заместители он назначил Владимира Рыбакина, Ирину Ивенских, Романа Кокшарова, Елену Абузярову, Алексея Чибисова, Татьяну Абдуллину и Виктора Агеева. Все члены правительства должны иметь четкий задел в будущей работе.

Виктор Агеев, заместитель председателя правительства Пермского края, министр экономического развития и инвестиций Пермского края: "В первую очередь мы собираемся расширить практику приоритетных инвестиционных проектов. Необходимо расширить эту практику и адаптировать ее к проектам комплексного освоения территорий. С одной стороны это позволит поддержать строительную отрасль, с другой - снизит нагрузку на бюджет по созданию и модернизации социальной и инженерной инфраструктуры в муниципалитетах".