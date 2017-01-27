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Маньяк спрятал тело первоклассника в теплице

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Тиунов

Три года назад 7-летнего Кирилла Усольцева искали на земле, под водой и с воздуха, и только после задержания в Оренбурге пермяка, подозреваемого в похищении 12-летней девочки, удалось выйти на след.  Все известные на этот час подробности в сюжете нашего корреспондента.

Оперативные кадры с места преступления. Дачный домик на окраине города, теплица. Там были обнаружены останки ребёнка. Сначала на уровне слухов, позже официальная информация от Следственного комитета. Кирилл Усольцев - его искали больше трех лет - мертв. Об этом рассказал - Юрий Тиунов, задержанный в Оренбурге за похищение девочки.

Сергей Сарапульцев, заместитель руководителя СУ СК России по Пермскому краю: "Вчера ночью обнаружено прикопанное злоумышленником тело мальчика, которое извлечено из земли нашими следователями криминалистами. Уже назначены необходимые экспертные исследования и следственные действия продолжаются".

поиск

7-летний Кирилл Усольцев пропал 11 октября 2013 года. Он вместе с одноклассниками возвращался домой после школы. Последний раз его видели на перекрестке, когда до нужного адреса оставалось дойти около ста метров. В первый день к поискам подключились тысячи человек. Искали на земле, под водой и с воздуха. Параллельно работали волонтеры.

Фотографии Кирилла Усольцева были расклеены по всему Краснокамску. В соцсетях то и дело появлялась информация о том, что мальчика где-то видели, но сыщики опровергали. За информацию о местонахождении даже назначили награду - 700 тысяч рублей. Как оказалось, всё тщетно.

Елена Храмина из тех, кто верил до последнего - найдется.

Елена Храмина, волонтёр: "Буквально две недели назад нам сообщили, что его видели в Ростовской области. Летом был звонок, что в Москве его видели. Очень много было звонков, писали много и экстрасенсы, и люди, которые хотели помочь, всё проверялось".

мальчик

Во время расследования допросили более двух тысяч человек. Под подозрением были все мужчины, проживающие в Краснокамске и в его окрестностях. Постепенно круг сужался и, наконец, замкнулся. Юрия Тиунова задержали за одно преступление, оказалось - не единственное.

На страничке Юрия Тиунова "Вконтакте" много фотографий. Среди них дети, наркотики и то, что нормальный человек смотреть не будет. На "стене" можно найти репост на группу поиска Кирилла Усольцева датированный 13 октября 2013 - это был второй день после пропажи ребенка...

Опрятный дом семьи Усольцевых стоит в самом начале улицы. Соседи говорят, люди они хорошие и беда для всех общая. Особенно не по себе стало, когда узнали, что убийца всё это время был на свободе. Сейчас правоохранители выясняют причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлением по всей России. Точно известно, в 2011-м, за два года до известных событий, от рук маньяка пострадали два мальчика из Краснокамска.

 

 

 

 

Антон Нагибин

Метки: в Перми, Общество, Происшествия, Преступления

Опубликовано: 27.01.2017 в 09:11 в рубрике - Новости телеканалов

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