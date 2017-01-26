Какие перышки, какой носок!

В Перми замечена самая крупная птица края орлан-белохвост, занесённый в Красную книгу. Первая его зимовка была зафиксирована в 1996 году. С тех пор в пределах города остается зимовать до восьми особей. В городе птицы находятся до марта, после чего перебираются в места гнездования. Благородного хищника можно заметить возле коммунального моста. Орлан-белохвост в длину достигает 98 см, размах крыльев до 2,5 метров.