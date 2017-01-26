Пермь. Вести-Спорт
"Молот-Прикамье" завершил домашнюю серию игр разгромной победой над "Бураном" из Воронежа. Первый период завершился вничью - 1:1. Во втором тайме "молотобойцы" дважды поразили ворота соперника. В третьем периоде забили в ворота "Бурана" еще четыре шайбы. В итоге матч завершился уверенной победой пермяков со счетом 7:2. Следующую встречу "молотобойцы" проведут на выезде 29 января в Сарове.
В канадском Валь Сен-Коме состоялись соревнования этапа Кубка мира по фристайлу в дисциплине могул. В женской квалификации участвовало 37 спортсменок. Регина Рахимова, представляющая Пермский край, показала тринадцатый результат, земляк Андрей Махнев на 24 строчке протокола.
В "Матче всех звезд" Единой лиги ВТБ примут участие два игрока "ПАРМЫ". Грандиозное баскетбольное событие состоится 11 февраля в Сочи. В звездные команды вошли игроки ведущих российских баскетбольных клубов. От пермского клуба баскетболист Данило Анджушич сыграет за команду "Звезды мира". Защитник Иван Ухов получил приглашение принять участие в конкурсе трех-очковых бросков.
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