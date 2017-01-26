«От шабаша до шабаша»
В "Новой драме" премьера - Приключенческая история для всей семьи "От шабаша до шабаша". Это волшебная сказка об озорной маленькой ведьмочке, которая мечтает попасть на шабаш и танцевать там наравне со взрослыми ведьмами.
Для своей первой главной роли в камерном театре "Новая драма" Марине Зуевой пришлось изучить историю магии и настоящие заклинания ведьм. В новом спектакле "От шабаша до шабаша" из можно услышать довольно часто.
Озорная маленькая ведьмочка, которую играет Марина, мечтает попасть на шабаш и танцевать наравне со взрослыми ведьмами. Но для этого ей нужно стать настоящим профессионалом. Помогает ей в этом ее мудрый друг и наставник ворон Абрахас. Вместе они учатся колдовать, путешествовать и помогают людям несмотря на козни злой тетки Рупумпель.
За 15 лет существования камерного театра "Новая драма" здесь ставили спектакли для взрослых, но в этот раз режиссер и художественный руководитель Марина Оленева решилась на эксперимент.
Марина Оленева, режиссер и художественный руководитель камерного театра "Новая драма": "Были только спектакли для взрослых, и ни одного спектакля для детей, это первый опыт. Мы бы хотели, чтобы пришли родители с детьми".
В спектакле два главных персонажа - ведьмочка и ворон, а вот остальных - детей, хулигана, женщину с цветами и многих других играют всего 4 актера. Прямо во время спектакля за несколько секунд они перевоплощаются в новых героев. Премьера приключенческой истории в духе средневековья состоится в эту субботу 28 января в театре "Новая драма" во дворце творчества юных на ул.Сибирской.
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