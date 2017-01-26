Небесные кульбиты: «Крыльям Пармы» быть

Авиационный фестиваль"Крыльях Пармы" в Перми состоится 24 июня , место прежнее - база "Сокол". Сейчас организаторы работают над пилотажной программой. "Крылья Пармы" проводятся в Прикамье с 2009 года. На фестивале в разное время выступали такие известные пилотажные группы как "Русь", "Витязи" и "Стрижи". Кто прилетит на авиашоу в этом году, пока не сообщается.

Особенность Пермского авиационного фестиваля - это полный контакт с техникой. Здесь можно потрогать все, до чего можно дотянуться руками, и вдоволь нафотографироваться рядом с самолетами.

В 2016 году к всеобщему огорчению запрет на полеты всех пилотажных групп Минобороны, связанный с катастрофой самолета, на момент проведения фестиваля не был снят, это сделало невозможным выступление авиационной группы высшего пилотажа на "Крыльях Пармы". Но авиашоу все равно состоялось.Для зрителей в небе выступили самолеты Уфимского авиацентра, парашютисты Пермского авиационного спортивного клуба, самолеты авиации общего назначения и сверхлегкой авиации. На статической экспозиции пермяки увидели Ту-134, Як-40, вертолет Ми, самолеты МиГ-31.