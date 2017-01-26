Алексей Иванов углубился в «Дебри»
Пермский писатель Алексей Иванов отправил в печать рукопись документальной книги "Дебри". Об этом сообщила литературный агент писателя Юлия Зайцева. Книга выйдет в свет весной этого года."Дебри" - часть проекта Алексея Иванова по изучению освоения Сибири. Одна часть проекта - художественный роман "Тобол", вторая - нон-фикшн "Дебри", состоящая из исторических очерков о становлении русской государственности в Сибири от Ермака до эпохи Петра. У проекта есть и третья часть - восьмисерийный фильм, посвященный петровским временам истории Сибири, который начнут снимать уже в феврале этого года. Сейчас на территории Тобольского кремля начали монтировать крепостную башню для съемок.
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