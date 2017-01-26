В Перми начали обучать катанию на фингерборде
В Перми начали обучать катанию на фингерборде. Это уменьшенная копия скейтборда, предназначенная для катания на пальцах и выполнения идентичных трюков. Размеры досок шириной от 3 см и длиной от 10 см. Трюки выполняются на специальных мини-площадках - фингерпарках. Они сделаны из дерева и имеют такие элементы, как лестницы, перила, скамейки и другие препятствия.
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